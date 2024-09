Juve-PSV dà il segnale: addio Vlahovic? Al suo posto arriva.../ News

La Juventus sta lavorando da tempo per sistemare il presente e il futuro. La pianificazione che c’è stata in questi ultimi mesi ha dimostrato come Giuntoli abbia tutto chiaro in mente e come la scelta di Thiago Motta in panchina sia stato solo l’inizio di tutta una serie di cambiamenti utili a ristrutturare la squadra e non solo. Qualche risultato – in termini di gioco – si inizia pian piano a vedere ma è palese che ci sia un grosso problema da affrontare. Il nostro riferimento va a Dusan Vlahovic con cui si sta discutendo del rinnovo di contratto e a cui mancano i gol.

La Juventus vince col PSV ma ragiona sul futuro

Che arriveranno, ovviamente. Ma che allo stesso tempo metteranno la Juventus nella condizione di fare delle scelte per il prossimo futuro. Secondo quanto ci risulta, infatti, Giuntoli sta trattando con l’entourage del Serbo per capire come spalmare lo stipendio fino al 2028 ma – allo stesso tempo – c’è anche la volontà di non farsi cogliere impreparati. Ecco la ragione per cui stanno circolando diversi nomi di cui vogliamo parlarvi oggi: chi potrebbe arrivare se Dusan dovesse salutare? Le idee sarebbero chiare ed il colpo pure: ecco il borsino aggiornato <<<