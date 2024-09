Juve Women, Simon: “Contro il Psg sarà un match equilibrato”

Simon ha parlato del prossimo match tra Juventus e Psg: la calciatrice ha vestito in passato sia la maglia bianconera che quella parigina

Intervistata per TJ, Benededicte Simon, ha parlato della sfida tra la Juventus Women e il Psg da doppia ex. Ecco le sue parole: “Juve e Psg sono due grandi squadre nei loro rispettivi campionati, non credo che parlare di exploit sia molto appropriato in questo caso. Entrambe lotteranno per vincere l’incontro, la Juve ha le stesse chance di successo del Psg. Sarà una sfida aperta, il calcio è bello in quanto non esiste una scienza esatta. Potrà succedere di tutto nell’arco dei 180″.

Simon: “La Juve lotterà fino alla fine in ogni competizione”

La calciatrice ha aggiunto: “Sono sicura che faranno di tutto per vincere, lotteranno fino all’ultimo pallone. Questo è lo spirito del “Fino alla Fine” bianconero. Echegini? E’ una grande calciatrice, non so però se sarà o meno l’unico pericolo. Di sicuro la conoscono molto bene, pertanto potranno studiare le giuste mosse per disinnescare il suo gioco. Tutte le calciatrici sono importanti, è soprattutto uno sport di squadra e bisognerà stare attente a tutte: dalla più grande, a chi è appena arrivata, a chi ha voglia di mettersi in mostra come le più giovani. Sì, sono all’altezza per lottare fino alla fine. Ci sono molte squadre interessanti in Italia, sarà un bel campionato”.