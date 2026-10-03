La Juventus Women e Martina Rosucci continueranno il loro percorso insieme. La centrocampista, una delle protagoniste assolute della storia del progetto bianconero fin dalla sua nascita nel 2017, ha infatti rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2028.

La società ha celebrato il rinnovo attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando il ruolo di Rosucci come leader, punto di riferimento e memoria storica della squadra.

Il comunicato della Juventus

“Ci sono legami che superano la semplice firma su un contratto. Legami che si intrecciano con la storia stessa di un Club, fino a diventarne un simbolo naturale e un punto di riferimento costante.

Quello tra Martina Rosucci e la Juventus Women è esattamente questo: un cammino iniziato nell’estate del 2017, al giorno zero del progetto bianconero, e destinato a proseguire ancora. È ufficiale infatti il rinnovo di contratto di Martina Rosucci, che si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2028.

Guida e leader carismatica nello spogliatoio, Martina incarna da sempre i valori fondamentali di questo Club: tenacia, attaccamento alla maglia e la capacità di superare ogni ostacolo con il sorriso e la determinazione delle grandi atlete. Con 195 presenze in bianconero e ben 17 trofei collezionati nel corso delle stagioni – l'ultimo dei quali alzato al cielo solo pochi giorni fa – Martina ha messo la sua firma su ciascuno dei successi della storia delle Juventus Women.

Il suo contributo va ben oltre le cifre e i numeri delle sue apparizioni: è l'anima di questo gruppo, la memoria storica e l'esempio quotidiano essenziale per trasmettere il DNA bianconero a chiunque indossi questa maglia.

La storia continua, Martina. Ancora insieme!”