La storia tra Martina Rosucci e la Juventus Women potrebbe continuare ancora a lungo. La centrocampista e capitana bianconera ha rinnovato lo scorso marzo il proprio contratto fino al 30 giugno 2027, ma il suo ruolo all’interno del gruppo potrebbe spingere la società a valutare un nuovo prolungamento.

Rosucci, un legame che dura dal 2017

Rosucci veste la maglia della Juventus fin dalla nascita del progetto Women, iniziato nell'estate del 2017. Il rinnovo firmato a marzo 2026 le permetterà di raggiungere la decima stagione in bianconero, confermando un rapporto diventato ormai storico.

Nel corso della sua esperienza a Torino ha raccolto 183 presenze, conquistando sei Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e una Serie A Women's Cup. Numeri che raccontano il peso avuto dalla classe 1992 nella crescita della squadra.

La Juventus valuta il futuro della capitana

L'attuale accordo scadrà nel giugno 2027 e, qualora le parti decidessero di proseguire insieme, la Juventus potrebbe quindi discutere un ulteriore rinnovo. Al momento si tratta di una prospettiva da monitorare, senza un nuovo accordo ufficializzato.

Rosucci continua comunque a rappresentare un punto di riferimento per lo spogliatoio. La stessa Juventus, nell'annunciare l'ultimo rinnovo, ha evidenziato il suo ruolo di guida per le giocatrici più giovani e la sua capacità di trasmettere identità e valori del club.

Un simbolo della Juventus Women

Il rapporto tra Rosucci e la Juventus è andato oltre il semplice percorso sportivo. Dopo il lungo stop che l'aveva tenuta lontana dai campi per 559 giorni, la centrocampista è tornata a giocare nel settembre 2024, riuscendo poi a proseguire la propria avventura in bianconero.

Ora l'obiettivo è continuare a essere protagonista con la Juventus Women. Il contratto fino al 2027 rappresenta la certezza attuale; nei prossimi mesi si potrà capire se il club e la capitana sceglieranno di aggiungere un altro capitolo alla loro storia insieme.