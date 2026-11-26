La Juventus affronta l'Omonia nella quinta giornata di Europa League. Ecco la lista completa dei 23 giocatori convocati da Luciano Spalletti.
La Juventus torna protagonista in Europa League. Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, i bianconeri ospitano l'Omonia all'Allianz Stadium nella quinta giornata della League Phase. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00.
Per l'appuntamento contro la formazione cipriota, Luciano Spalletti ha selezionato 23 giocatori. Nell'elenco figurano anche Alajbegovic ed Ekhator, oltre a Kolo Muani e Woltemade. Di seguito la lista completa dei convocati bianconeri.
Juventus-Omonia, i 23 convocati di Spalletti2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
47 Durmisi
51 Merola
52 Turco
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