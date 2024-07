Juventus Women, ufficiale l’addio di Garbino: il comunicato

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'addio di Garbino.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Maëlle Garbino non è più una calciatrice della Juventus Women. È ufficiale infatti l’addio al Club bianconero della giocatrice francese che giocherà la prossima stagione al Paris FC. Arrivata a Torino nell’estate del 2023, Garbino ha collezionato in quest’annata a tinte bianconere 26 presenze in gare ufficiali condite da 6 reti. A proposito di gol, indimenticabile quello realizzato lo scorso gennaio che è valso la conquista della Supercoppa italiana: un meraviglioso sinistro a giro sul palo lungo che ha fatto esplodere di gioia tutto il tifo bianconero. Ora per Garbino è pronta una nuova avventura. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, Maëlle!”.