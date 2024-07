Juventus Women, gli impegni delle bianconere in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche degli impegni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Il resoconto dei primi impegni delle giocatrici della Juventus Women con le rispettive Nazionali durante la sosta di luglio.

ITALIA Pareggio che va stretto all’Italia quello ottenuto a Sittard contro l’Olanda nella quinta giornata del gruppo di qualificazione a EURO 2025.

Zero a zero il punteggio finale, con tanto rammarico per le Azzurre che sono andate più volte vicine al gol nel corso del match, con Caruso e Bonansea grandi protagoniste.

DANIMARCA Successo rotondo per la Nazionale danese del neo acquisto Vangsgaard che, a Sint-Truiden, supera 0-3 il Belgio e strappa il pass per EURO 2025 centrando la terza vittoria in cinque gare in questa fase di qualificazione.

Amalie, fresca bianconera, è scesa in campo dal primo minuto per essere poi sostituita sul finale, al minuto 77. FRANCIA E SVEZIA, ” DERBY BIANCONERO” Bella prova anche per le transalpine che si impongono 2-1 in casa contro la Svezia e, come la Danimarca, si qualificano ai prossimi Europei.

Due le bianconere in campo, nel più classico dei “derby” in Nazionale: a custodire i pali francesi ci ha pensato, come sempre, Peyraud-Magnin, mentre tra le fila delle scandinave è partita dall’inizio – restando in campo per tutta la durata del match – un altro volto nuovo della Juventus Women, vale a dire Bennison.

Non impegnata con la Francia, invece, Estelle Cascarino. SVIZZERA Sorridono anche Calligaris – in campo dall’inizio alla fine – e un’altra nuova arrivata, Lehmann, subentrata a circa dieci minuti dal novantesimo, che con la loro Svizzera superano 0-2 in trasferta la Turchia assicurandosi il primo posto nel Gruppo 1 della Lega B e la “promozione” in Lega A”.