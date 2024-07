Juve Women, Pfattner e D’Auria di nuovo in prestito

Nuovo prestito per le giocatrici della Juve Women Pfattner e D'Auria: la prima resta al Neulengbach, la seconda alla Lazio

Doppio addio in casa Juve Women: Pfattner e D’Auria giocheranno in prestito anche la prossima stagione. Ecco i due comunicati: “Nella stagione 2024/25 Elisa Pfattner vestirà di nuovo la maglia dell’USV Neulengbach. È ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo della giocatrice bianconera alla squadra austriaca dove la classe 2004 ha già disputato la stagione appena conclusasi. Prosegue così dunque il percorso di crescita di Pfattner, arrivata alla Juventus nel 2020 e una delle prime giocatrici, insieme a Eva Schatzer e Chiara Beccari, provenienti dal Settore Giovanile a firmare un contratto da professionista con il Club bianconero. In bocca al lupo per la prossima stagione, Elisa!”.

Juve Women, il comunicato su D’Auria