Juventus Women, il tabellino del match con il Servette

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “AMICHEVOLE | JUVENTUS – SERVETTE 6-1 Campo Sportivo “Marcello Milliery”, Berriaz, Montjovet (AO) Marcatrici: 2′ pt Girelli (J), 24’pt Lehmann (J), 41’pt Bonansea (J), 42’pt Simonsson (S), 6’st Bergamaschi (J), 31’st Krumbiegel (J), 44’st Vangsgaard (J) Juventus: Capelletti (32’st Mustafic), Gama (C) (1’st Lenzini), Schatzer (1’ st Caruso), Lehmann (1’st Beccari), Cantore (1’st Bragonzi), Girelli (1’st Vangsgaard), Bonansea (1’st Bergamaschi), Boattin (1’st Gallo) (27’st Cocino), Thomas (1’st Krumbiegel), Pelgander (1’st Bennison), Calligaris (15’st Kullberg). Allenatore: Massimiliano Canzi Servette: Korpela, Bouma (1’st Revelli), Mauron, Nakkach (C ) (21’st Felber), Saoud (14’st El Ghazouani), Korhonen (14’st Wallin), Simonsson (14’st Lazaro Torres), Jelencic, Serrano (11’pt Tufo), Clemaron (21’st Muratovic), Gaspar Da Silva (21’st Bouma). A disposizione: Bottega. Allenatore: Josè Barcala Arbitro: Mollean Julian Ignacio 1° Assistente: Chieppa Giuseppe 2° Assistente: Getto Marcello Prossimo impegno: THE WOMEN’S CUP – SEMIFINALE Juventus – Colo Colo Lynn Family Stadium, Louisville (Usa) Venerdi 9 agosto 2024 – ore 17.00 (local time, -6 hr dall’Italia)”.