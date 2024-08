Juventus Women, tutto sull’amichevole con il Servette

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida con il Servette.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Primo test match per le Juventus Women, che sabato 3 agosto alle 18 allo stadio “Marcello Millery” di Montjovet (AO) sfidano le svizzere del Servette, che militano nel massimo campionato elvetico DOVE VEDERE LA PARTITA Il match sarà trasmesso in diretta dal nostro canale Youtube!”. Il mister delle bianconere Canzi ha parlato così: “Domani giochiamo contro un avversario di alto livello, mi aspetto una bella partita, anche se siamo coscienti che non potremo essere al massimo della forma, per i carichi di lavoro che stiamo affrontando nella preparazione. Siamo ancora un cantiere aperto, ma mi aspetto già di vedere indicazioni importanti dal punto di vista dell’intensità e della fase di non possesso; sarà importante mettere minuti nelle gambe”.