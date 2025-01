Juventus Women, Giai passa in prestito al Bologna

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche delle Women e del calciomercato.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Nuova avventura in questa seconda parte di stagione per Alice Giai, che lo scorso luglio ha firmato con la Juventus Women il suo primo contratto da professionista legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2026 e che nei mesi scorsi ha giocato in prestito a Napoli. Rientrata dall’esperienza con la squadra campana, con cui la giocatrice classe 2003 ha disputato nove gare nella Serie A Femminile di quest’anno, Giai concluderà la stagione a Bologna – in prestito fino a giugno 2025. In bocca al lupo per questa nuova esperienza, Alice!”.

Sulle Women

“Sabato 11 gennaio 2025, alle 12:30, la Juventus Women ospiterà allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella la Sampdoria nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. È stata resa nota la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. SERIE A FEMMINILE | JUVENTUS WOMEN-SAMPDORIA, GLI ARBITRI DELLA SFIDA Dirigerà il match Leonardo Di Mario. Gli assistenti saranno Michele Piatti e Stefano Vito Martinelli; Giacomo Rossini ricoprirà invece il ruolo di quarto ufficiale”.