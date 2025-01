Mercato Juve, club al lavoro per risoluzione con Danilo: il Napoli lo aspetta

Danilo si prepara a trasferirsi al Napoli ma prima dovrà trovare un accordo con la Juve per la risoluzione del contratto

Dopo più di 200 partite con la maglia bianconera l’avventura di Danilo alla Juve sta per terminare. Il terzino brasiliano nel corso di questo calciomercato invernale si prepara a lasciare Torino, pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli di Antonio Conte. Il difensore ha già trovato l’accordo con il nuovo club ma prima di ufficializzare il tutto dovrà concludere la risoluzione del proprio contratto con i bianconeri. Il Napoli non vuole infatti pagare il cartellino del giocatore (in scadenza a giugno 2025) e per questo Danilo sta cercando di liberarsi a parametro zero dalla Vecchia Signora.

Mercato Juve, le ultime novità su Danilo

Se con Allegri Danilo era un punto fisso della Juve, capitano e trascinatore della squadra, dall’arrivo di Thiago Motta la situazione è drasticamente cambiata. Il nuovo allenatore non vede il brasiliano al centro del progetto, tanto che ormai l’addio sembra soltanto questione di tempo. Ora bisognerà soltanto trovare un accordo per la risoluzione che accontenti tutti, con i bianconeri che puntano a risparmiare sul suo ingaggio e il giocatore che potrebbe così trasferirsi al Napoli e iniziare una nuova fase della sua carriera. Un mese di tempo per trovare l’accordo: staremo a vedere.