Juve Women-Marsiglia 5-0: vittoria netta in amichevole

Inizia nel migliore dei modi il 2025 della Juve Women, che ha battuto 5-0 in amichevole il Marsiglia: il commento di Beccari e Thomas

Inizia nel migliore dei modi il 2025 della Juve Women, che ha battuto 5-0 in amichevole il Marsiglia. Al termine della partita Chiara Beccari ha detto: “I buoni propositi per il 2025? Dare il massimo per la squadra, continuare a far bene, sia che si tratti di segnare che di aiutare le compagne. Sto lavorando molto, con i consigli del Mister, che mi chiede di saltare l’avversaria e andare al tiro: sono molto felice del mio rientro, vorrei trovare ancora più continuità nella qualità delle mie prestazioni. A livello di squadra non era scontato fare questa prima fase di stagione in questo modo: vogliamo continuare così, affrontando al meglio le partite e prendendo pochi gol”.

Juve Women, le parole di Lindsey Thomas

Lindsey Thomas ha poi aggiunto: “Abbiamo ricominciato a lavorare, focalizzandoci bene sulla ripresa fisica, per ripartire al meglio nel 2025. Voglio continuare a interpretare al meglio il mio ruolo in campo, dando una mano alle compagne a tutti i livelli per tornare a vincere insieme: sto lavorando molto sia sulla fase offensiva che in quella difensiva e devo dire che questa mia posizione mi piace molto. La nostra stagione è positiva, stiamo interpretando bene il sistema di gioco, abbiamo messo basi importanti per questa fase della stagione e abbiamo ancora margini di miglioramento”.