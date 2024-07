Juventus Women, Echegini dice addio: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dell'addio di Jennifer Echegini.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sull’addio della calciatrice, che già negli scorsi giorni aveva annunciato la fine dell’avventura con la Vecchia Signora: “Jennifer Echegini non è più una giocatrice della Juventus Women. È ufficiale il passaggio della calciatrice nigeriana, classe 2001, al PSG. Termina, così, dopo sei mesi l’avventura in bianconero di Joe. Dal 13 gennaio, giorno del suo esordio nella vittoria casalinga contro il Milan, è riuscita a segnare dieci reti e a fornire un assist in sedici gare giocate tra campionato e Coppa Italia. In bocca al lupo per il futuro, Joe!”.