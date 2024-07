Juve Women, Aprile verso l’addio: chi al suo posto?

Aprile ha chiesto alla Juve Women di giocare di più e sarà mandata in prestito alla Sampdoria: chi giocherà al suo posto?

Dopo due anni passati come secondo portiere della Juve Women, Roberta Aprile ha deciso di cambiare aria. L’estremo difensore italiano ha infatti chiesto di avere l’opportunità di giocare di più e la Vecchia Signora ha deciso di accontentarla. Per questo la Juve ha trovato l’accordo per il prestito alla Sampdoria, che verrà ufficializzato dopo il rinnovo di contratto. E ora chi giocherà al suo posto?

Juve Women, chi al posto di Aprile?

A questo punto la Juve Women valuta due diverse opzioni. La prima è quella di sostituire Aprile con un’occasione di mercato, oppure promuovere Capeletti, arrivata in estate, e utilizzare la giovane classe 2006 Mustafic come terza.