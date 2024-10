Juventus Women, le convocate in Nazionale: l’elenco

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle convocate per la sosta.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Dopo il pareggio per 0-0 contro l’Inter all’Arena Civica di Milano, la Juventus Women si ferma per la consueta sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Si ferma anche la Primavera femminile, dopo il successo di misura in trasferta sul campo delle pari età della Fiorentina. Sono ben 24 le giocatrici bianconere, tra Prima Squadra e Under 19 femminile, convocate dalle rispettive Selezioni; scopriamo insieme gli impegni delle nostre ragazze. JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE CANADA – 1 giocatrice (Proulx): amichevole in Spagna, contro la Nazionale spagnola, per la Nazionale canadese. DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): due gli impegni amichevoli casalinghi per la Nazionale danese, rispettivamente ad Aalborg contro il Sudafrica e a Esbjerg contro l’Olanda. FRANCIA – 2 giocatrici (Peyraud-Magnin, Cascarino): due amichevoli in programma per la Nazionale transalpina, rispettivamente con la Giamaica, a Sochaux, e con la Svizzera a Ginevra”.

Le altre convocate

“ITALIA – 9 giocatrici (Beccari, Bergamaschi, Boattin, Bonansea, Cantore, Caruso, Girelli, Lenzini, Schatzer): due test amichevoli anche per le ragazze del C.T. Soncin che affrontano a Roma la Nazionale maltese e a Vicenza la Nazionale spagnola. SVEZIA – 2 giocatrici (Bennison, Kullberg): due gare ufficiali, invece, per la Nazionale svedese che nel primo turno degli spareggi per i prossimi Europei se la vedrà contro il Lussemburgo in una doppia sfida di andata e ritorno. Si inizierà in Lussembrugo, per chiudere la serie in Svezia. SVIZZERA – 2 giocatrici (Calligaris, Lehmann): Zurigo e Ginevra saranno le due città che ospiteranno le due amichevoli delle elvetiche, rispettivamente con Austria e Francia. ITALIA U19 – 6 giocatrici (Bertora, Cocino, Ferraresi, Gallo, Mustafic, Tosello): tre gare da disputare per la Nazionale azzurra Under 19 in occasione del torneo amichevole che si giocherà in Portogallo e dove l’Italia affronterà la Repubblica Ceca, le lusitane, padrone di casa, e la Danimarca. SVEZIA U19 – 1 giocatrice (Pelgander): doppio test amichevole per la Svezia Under 19 con le pari età della Finlandia. Entrambe le gare si giocheranno in terra finlandese”.