Juve Women, pari a reti bianche contro l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita contro l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La prima sfida della stagione tra Inter e Juventus Women termina 0-0. Le due squadre hanno provato – soprattutto nella prima frazione – a trovare la via della rete, ma alla fine a vincere è stato l’equilibrio.

Con questo punto le bianconere mantengono la testa della classifica in solitaria a quota 19, con una lunghezza di vantaggio sulla Fiorentina che attualmente occupa il secondo posto. In occasione del Derby d’Italia Sofia Cantore ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia della Juventus Women diventando, così, la quattordicesima giocatrice nella storia della formazione femminile bianconera a riuscirci. LA PARTITA PRIMO TEMPO: AVVIO VIVACE, POI GARA PIÙ BLOCCATA Il match inizia su buoni ritmi, con le due squadre intenzionate a incanalare la gara nella direzione desiderata.

Al 3′ è l’Inter a provarci con Cambiaghi di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Peyraud-Magnin è attenta e inchioda a terra il tentativo della nerazzurra. La Juventus non sta di certo a guardare e due giri di orologio più tardi Girelli prova a coordinarsi su un cross di Lenzini. Tentativo coraggioso da parte di Cristiana che non riesce a centrare lo specchio della porta. Al minuto 7 sono nuovamente le padrone di casa ad affacciarsi dalle parti di PPM: Magull si inserisce con i tempi giusti, ma la sua conclusione è centrale e non crea problemi a Pauline. Poi è il momento di due nuove fiammate bianconere, al minuto 8 e al decimo: prima ci prova da fuori Bonansea impegnando Runnarsdottir, poi è Girelli che per centimetri manca l’appuntamento con l’ottimo cross di Barbara.

Dopo un super avvio, i ritmi si abbassano notevolmente e per assistere a una nuova situazione da gol bisogna aspettare il 27′ quando l’estremo difensore dell’Inter regala una punizione indiretta all’interno della propria area di rigore: Girelli calcia forte, ma centra la barriera foltissima praticamente posizionata sulla linea di porta. Sulla ribattuta, poi, il tentativo di Bergamaschi finisce alto. Il cronometro scorre e ci sia avvia, sul punteggio di 0-0, all’intervallo.

Al minuto 41, però, Cantore non trova il tempo giusto per insaccare in rete l’ottima sponda area di Bergamaschi. Pochi istanti dopo è Bonansea, abile ad anticipare Milinkovic, a provarci di testa, ma senza trovare fortuna. Con quest’ultima emozione si chiude a reti bianche la prima frazione all’Arena Civica di Milano”.

Il secondo tempo

“La seconda frazione inizia sulla falsariga della prima, con più ritmo e occasioni. Le prime opportunità sono di marca nerazzurra: due volte Cambiaghi, poi Tomaselli e Bartoli cercano di spaventare la retroguardia bianconera, ma arrivati all’ora di gioco il punteggio non cambia. Sventate le minacce create dall’Inter, la squadra di Massimiliano Canzi torna a spingere affacciandosi, al minuto 70, con pericolosità dalle parti di Runnarsdottir con un’insidiosa conclusione da fuori area di Beccari che viene parata dal portiere islandese. Il cronometro scorre inesorabile e l’equilibrio continua a regnare sovrano a Milano.

Al 78′ rischia di spezzarlo Merlo, del tutto involontariamente, con un traversone troppo verso Peyraud-Magnin che, però, va a pizzicare la traversa della porta di Pauline provocando un leggero brivido alle bianconere. Negli ultimi cinque giri di orologio prima del novantesimo entrambe le squadre spingono sull’acceleratore per provare a sbloccare una gara molto combattuta.

Al minuto 86 ci prova Bennison da lontano, ma senza inquadrare la porta. Due minuti più tardi, invece, Krumbiegel è preziosissima in fase di non possesso chiudendo in area di rigore la conclusione a botta sicura di Bartoli. Nei cinque minuti di recupero nerazzurre e bianconere provano ancora a pungersi reciprocamente, ma non a sufficienza per cambiare il punteggio. Il primo Derby d’Italia femminile della stagione termina 0-0″.