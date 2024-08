Juventus Women, le convocate per il match con il Bayern

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del match con il Bayern Monaco.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Continua senza sosta l’avvicinamento della Juventus Women all’inizio ufficiale della stagione. Dopo la soddisfacente amichevole con il Servette e il vittorioso percorso nella “The Women’s Cup”, quest’ultima andata in scena negli Stati Uniti, le bianconere alzano ulteriormente il livello dei loro test match andando a confrontarsi in terra tedesca con le campionesse di Germania in carica del Bayern Monaco.

Di seguito la lista delle giocatrici a disposizione di Massimiliano Canzi per l’amichevole con le bavaresi in programma martedì 20 agosto alle ore 20:00 presso il centro sportivo “Uhlsportpark Unterhaching” di Unterhaching, città dell’Alta Baviera situata proprio nel circondario di Monaco di Baviera. LE CONVOCATE 3 Gama 4 Kullberg 6 Schatzer 7 Lehmann 8 Rosucci 9 Cantore 10 Girelli 11 Bonansea 13 Boattin 14 Vangsgaard 15 Bennison 16 Peyraud-Magnin 17 Bragonzi 18 Beccari 19 Thomas 20 Cascarino 21 Caruso 22 Bergamaschi 24 Pelgander 25 Calligaris 27 Krumbiegel 31 Capelletti 32 Mustafic 71 Lenzini”.