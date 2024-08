Juve Women, il presidente Ferrero fa visita alla squadra di Canzi

Il presidente della Juve Gianluca Ferrero ha fatto visita alle ragazze del progetto Women: il comunicato del club bianconero

Giornata speciale per la Juve Women, che ieri ha ricevuto a Vinovo la visita del presidente bianconero Gianluca Ferrero. Un modo questo di dimostrare la vicinanza della dirigenza alla formazione femminile, progetto importantissimo per la crescita del brand bianconero in Italia e nel mondo.

Il presidente Ferrero fa visita alla Juve Women

Questo il comunicato pubblicato dalla Vecchia Signora sul proprio sito ufficiale: “La Prima Squadra Femminile ha ricevuto una visita speciale a Vinovo questa domenica mattina. Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero si è recato all’Allianz Training Center per incontrare e parlare con le bianconere”. In allegato anche alcune foto dell’evento.