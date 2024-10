Juve Women, 4 bianconere nella top 11 della 6 giornata - JuveNews.eu

Cantore, Bonansea, Cascarino e Kullberg: 4 giocatrici della Juve Women sono state inserite nella top 11 della Serie A femminile

Cantore, Bonansea, Cascarino e Kullberg: quattro giocatrici della Juve Women sono state inserite nella top 11 della Serie A femminile della sesta giornata. Ecco le motivazioni:

Sofia Cantore: ha segnato sei gol nelle prime nove presenze in questa stagione in tutte le competizioni, tanti quanti ne aveva totalizzati nell’annata precedente: sei in 25 gare disputate; è la miglior marcatrice della Juventus in questa stagione considerando tutte le competizioni: sei gol, almeno il doppio più di qualsiasi altra compagna di squadra. Cantore, oltre ad aver segnato uno dei due gol della Juventus contro la Roma, è stata la giocatrice con la più alta percentuale di passaggi riusciti sulla ¾ avversaria: 90%. La Roma è, con l’Empoli, una delle due vittime preferite di Sofia in Serie A: cinque reti contro entrambe.

Estelle Cascarino: è finora l’unico difensore con più di due assist serviti in questa Serie A (tre); in generale solo Vero Boquete (cinque) al momento precede la francese – a tre anche Kramzar. Estelle ha servito tre assist in cinque presenze in Serie A, uno in più di quelli forniti nelle tre precedenti stagioni nei cinque principali campionati europei (due in 41 gare disputate con le maglie di Juventus, Manchester United e Paris Saint Germain).

Barbara Bonansea: primo gol in questa Serie A, l quarto nel massimo campionato ai danni della Roma. Con il gol di Barbara, la Juventus vanta ora ben 12 marcatrici differenti in questa Serie A, almeno cinque più di qualsiasi altra formazione nel torneo. Nella passata stagione, dopo le prime sei giornate, il club bianconero ne contava sei. Bonansea ha segnato nel match di oggi contro la Roma il suo 61° gol in Serie A con la maglia della Juventus; solo Cristiana Girelli (87) ne conta di più nel massimo campionato con il club bianconero.

Emma Kullberg: Tra i difensori che hanno ingaggiato più di due duelli in questa giornata di Serie A, la bianconera è l’unica ad aver registrato il 100% di successo (3/3).