Juve Women, altra vittoria: 2-1 contro la Lazio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria contro la Lazio.

Il sito ufficiale della Juve Women ha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: “Le Juventus Women calano il tris, battendo a Roma la Lazio per 1-2. Gol decisivo di Sofia Cantore subentrata dalla panchina, a proseguire il suo impressionante momento di forma. LA PARTITA Primo tempo: Avvio brillante e reazione della Lazio La partita si apre con un buon ritmo da parte della Juventus, che prende subito il controllo del gioco. Al 10′, Lindsey Thomas sfonda sulla destra e serve un assist perfetto per Eva Schatzer, che al volo porta in vantaggio le bianconere. Nonostante la Juventus domini nei primi minuti, la Lazio reagisce con determinazione e trova il pareggio al 29′, quando Eleonora Goldoni sfrutta un cross di Eriksen e batte Peyraud-Magnin. Sul finire del primo tempo, la Lazio sfiora il vantaggio con un tiro di Visentin che si stampa sulla traversa, ma le squadre vanno al riposo sull’1-1. Secondo tempo: La Juve soffre, ma resiste”.

Il secondo tempo

“Il secondo tempo inizia con un ritmo più basso, e le difese prevalgono sugli attacchi. Al 58′, la Lazio ha una grande occasione con Goldoni, ma Pauline Peyraud-Magnin si supera con due parate decisive. La Juventus risponde con alcuni cambi offensivi, inserendo Cantore e Beccari. All’82’, proprio Cantore trova il gol decisivo con un pallonetto che supera Cetinja, portando di nuovo avanti le bianconere. Finale: Lazio pericolosa, ma la Juve resiste Nei minuti finali, la Lazio spinge per il pareggio. Al 92′, Moraca colpisce la seconda traversa laziale con un potente tiro da fuori area, e al 94′ Krumbiegel salva sulla linea. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria della Juventus, che porta a casa tre punti preziosissimi, mantenendo il 100% di vittorie in campionato”.