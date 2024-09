Juve, il terzo 0-0 consecutivo fa rumore: non accadeva da 32 anni - JuveNews.eu

Terzo 0-0 consecutivo per la Juve di Thiago Motta: non accadeva da 32 anni. Il dato è un campanello d'allarme

Prima l’Empoli, poi la Roma e ora il Napoli: la Juve per la terza volta consecutiva ha terminato una partita sullo 0-0. Un risultato tutto sommato positivo, con i bianconeri al quinto clean sheet di fila e 9 punti in classifica, ma che fa discutere. La Vecchia Signora non segna da ben 307 minuti e non pareggiava tre partite per 0-0 dal 1992. Non si può ancora parlare di crisi ma sicuramente si tratta di un campanello d’allarme: qualcosa nella fase offensiva non va come dovrebbe.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita Thiago Motta ai microfoni di Dazn ha detto: “Oggi abbiamo fatto una buona prestazione. È chiaro, siamo arrivati fino agli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare. Weah ha fatto bene nel secondo tempo, giocando in appoggio dei suoi compagni e attaccando l’area. Ognuno ha aiutato la squadra. Quando una squadra si chiude non è facile per nessuno. Abbiamo le qualità per far male. La strada è giusta. Dobbiamo migliorare nei tiri da fuori area, nei gol e nell’attacco alla profondità. Possiamo arrivare al gol in tanti modi. Per vincere dobbiamo fare meglio. Abbiamo trovato squadre forti che sanno giocare. I nostri giocatori hanno fatto una buona prestazione, ma non possiamo essere contenti del risultato. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri”.