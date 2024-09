Lazio-Juve Women 1-2, Canzi: "Bravi a resistere" - JuveNews.eu

Al termine della partita tra Lazio e Juve Women l'allenatore bianconero Massimiliano Canzi ha analizzato la partita

Grazie alle reti di Schatzer e Cantore la Juve Women ha battuto 1-2 la Lazio. Al termine della partita l’allenatore bianconero Massimiliano Canzi ha detto: “Devo fare i complimenti alla Lazio, ha giocato davvero bene, ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a resistere e a cercare la vittoria fino alla fine. Le ragazze sono state abili e fortunate in alcune situazioni, ma è un buon segno; sono molto contento sia per Eva Schatzer che per Martina Rosucci”.

“Partendo da Eva, è ancora molto giovane, ma sta lavorando duro e migliorando tanto, ed è sempre stata pronta a giocare quando ne avevamo bisogno – ha continuato l’allenatore della Juve Women -. Martina sta lavorando bene, e molto. Ovviamente non è ancora al livello che desidera fisicamente, perché è stata fuori per un anno e mezzo, quindi è normale. Oggi l’abbiamo fatta entrare in un momento importante di una partita equilibrata, quindi sappiamo cosa può fare e non abbiamo voluto affrettarla. Sappiamo quanto è importante e lo ha dimostrato entrando in un momento cruciale. Ora, da domattina penseremo alla Women’s Champions League contro il PSG, che sarà una partita molto difficile”.