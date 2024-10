Juve Women, le vittorie più belle in UWCL: la nota

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della partita in UWCL.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Una Juve nella top 16 europea, un cammino continentale carico di promesse, molte delle quali mantenute. Alla vigilia di Valerenga-Juve, che segna il ritorno in grande stile (dopo la splendida doppia vittoria con il PSG) nell’elite europea, andiamo a riscoprire come iniziò la cavalcata di quell’incredibile edizione 2021/22 della UEFA Women’s Champions League.

DI ARIANNA IL PRIMO GOL DELLA FASE A GIRONI Quella sera di 3 anni fa (6 ottobre 2021) campionesse d’Italia partono molto, molto forte: dopo soli 3 minuti una palla sfiorata da Staskova su cross di Rosucci attraversa l’area di porta difesa da Pereira, ma esce. La pressione bianconera prosegue, incessante: i tiri dalle parti del Servette non mancano, e al 26′ l’occasionissima per passare.

Bonfantini viene stesa in area, ancora Staskova calcia il rigore, ma Pereira para. Potrebbe essere uno choc, ma così non è: prima Lundorf si fa pericolosa e poi, al 36′, Arianna Caruso festeggia il rinnovo di contratto, di pochi giorni prima – sarebbe stato bissato, fino al 2026, nel marzo del 2024 – come meglio non potrebbe: gran palla di Boattin, tiro al volo sotto la traversa e – è il caso di dirlo – eurogol”.

“DUE A ZERO NELL’ARIA, E CERNOIA TIMBRA ANCHE IL TRIS C’è solo la Juve, in campo, a concludere il primo tempo col piede sull’acceleratore e iniziare allo stesso modo la ripresa, facendosi pericolosa con Rosucci e con Hurtig. Il due a zero è nell’aria, e al minuto 64 arriva, con Hurtig, che pescata in zona favorevole da una gran palla di Staskova risponde presente e aumenta lo score; score che – dopo il primo e unico squillo del Servette, un palo di Padilla – si chiude al 71′ con Cernoia, che serve la specialità della casa. una stoccata da fuori area che non lascia scampo.

Finisce così: le Women sbancano Ginevra, Arianna Caruso corona la sua settimana d’oro col titolo di Player of the Match. UNA STAGIONE BELLISSIMA Sarà una grande campagna, quella europea, delle Juventus Women 2021/22. Storico il superamento della fase a gironi, conclusa a pari punti con il Wolfsburg e al secondo posto solo per differenza reti; si continuerà a sognare nonostante l’accoppiamento peggiore possibile ai quarti, con l’Olympique Lyonnais. A Torino un fantastico 2-1 per le nostre ragazze, al ritorno un match a lungo equilibrato, che le francesi faranno loro per 3-1 passando alle semifinali. Per la cronaca, l’OL vincerà quell’edizione della Champions League, battendo il Barcellona proprio all’Allianz Stadium”.