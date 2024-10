Juve, tra infortunati e non convocati: 10 big restano alla Continassa - JuveNews.eu

10 giocatori della Juve resteranno alla Continassa nel corso di questa pausa nazionali: la lista completa dei giocatori

La Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali ma a differenza di altre volte diversi giocatori della Juve resteranno a Torino. Tra infortunati, acciaccati e non convocati, infatti, 10 membri della prima squadra resteranno alla Continassa. Ma chi sono? Vlahovic, Locatelli e Kalulu non sono stati convocati da Serbia, Italia e Francia, così come Perin, Gatti, Douglas Luiz e Thuram. Koopmeiners, Weah e Nico Gonzalez non sono invece al meglio della condizione e resteranno quindi in Italia. A questi si aggiungono ovviamente i lungodegenti Bremer e Milik. Per Thiago Motta si tratta di un’ottima notizia visto che potrà continuare a lavorare con loro e averli nella migliore delle condizioni per il ritorno del campionato.

Juve, ansia per le condizioni di Koopmeiners

In casa Juve c’è ansia per le condizioni di Koopmeiners, uscito al 45esimo del match contro il Cagliari per un problema fisico. Il centrocampista olandese era stato convocato in Nazionale da Koeman ma è poi stato rispedito in Italia proprio a causa dell’infortunio. Le sue condizioni non sono ancora chiare ma dai primi esami sembra che sia alle prese con una costola incrinata. Il rischio è che debba saltare la sfida contro la Lazio in programma al ritorno in Serie A. Per il momento il giocatore dovrà osservare alcuni giorni di riposo.