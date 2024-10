Juve Women, Bonansea: “Il cambio ruolo mi ha aiutato molto”

In conferenza stampa, la calciatrice della Juve Women, Barbara Bonansea, ha parlato della sua crescita dovuta al cambio di posizione in campo

Alla vigilia del match europeo contro il Valerenga, ha parlato in conferenza stampa la calciatrice della Juventus Women, Barbara Bonansea. Ecco le sue parole: “C’è un’emozione particolare, perché aspettavamo questo momento da un anno. Ci siamo guadagnati tutti con una grande impresa. Siamo emozionate e vogliamo fare bene. Io mi aspetto sempre questo. Siamo la Juve e vogliamo sempre vincere. Speravo di ritornare a divertirmi e a divertirci tutte insieme. I risultati vogliono dire che ci siamo preparate bene e vogliamo continuare così. Affrontiamo una squadra forte, perché è prima in classifica e ha vinto tutte le partite. Sono una squadra molto preparata e non sono solo una squadra fisica, ma anche molto tecnica”.

Bonansea: “Crediamo nel passaggio del turno”

La giocatrice della Juventus Women ha proseguito: “Noi alla fine siamo qui e io credo sempre che l’età sia solo un numero, conta solo quello che fai sul campo poi sicuramente abbiamo più esperienza e ci alleniamo come tutte le altre, la squadra va bene e noi anche. Il clima è sereno, ci divertiamo, abbiamo fiducia, stiamo portando la nostra esperienza. Il cambio ruolo, dico la verità: mi ha aiutato molto. Ho fatto qualche partita anni fa da difensore e però essere spostata mi ha aiutata, a me piace giocare a calcio mi basta essere in campo. Per me cambiare ruolo è stata un’opportunità di crescita mi ha aiutata perché il mio gioco era un po’ a spezzettoni prima essendo un’attaccante mi spegnevo, quando fa il quinto non devi permettertelo dovendo difendere. Mi ha aiutata molto, sono contenta e alla fine decide il mister. Aver battuto una squadra forte come il Psg ha aumentato la nostra fiducia. Io ci credo. Vogliamo partire bene domani”.