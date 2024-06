Juve Women, ufficiale il rinnovo di contratto di Beccari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche del rinnovo di Beccari con le Women.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Chiara Beccari rientra dal prestito annuale al Sassuolo e prolunga il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. È ufficiale, dunque, il ritorno in bianconero dell’attaccante classe 2004 dopo una stagione in terra emiliana – successiva a quella in prestito al Como Women (nella stagione 2022/2023, ndr) – tra le fila del club neroverde, con il quale ha totalizzato 21 presenze in campionato, segnando 5 reti e fornendo anche 5 assist. Una stagione che ha certificato, una volta in più, la crescita esponenziale di Chiara sotto tanti punti di vista: fisico, tecnico e anche nella gestione dei momenti nel corso di una partita. Crescita confermata anche dall’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics, ndr) che nel dicembre 2023 la ha inserita nella rosa delle migliori Under 20 del mondo e dal quotidiano sportivo “Tuttosport” che a ottobre la aveva nominata fra le dieci finaliste del premio European Golden Girl”.