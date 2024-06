Mercato, Romano: “L’uscita di Szczesny dalla Juve è ai dettagli”

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, all'inizio di questa sessione di calciomercato Wojciech Szczesny dovrebbe lasciare subito la Juventus

Wojciech Szczesny non sarà più a breve il numero 1 della squadra della Juventus. Dopo il mancato accordo sulla spalmatura dell’ingaggio, il giocatore sarebbe in procinto di lasciare i bianconeri con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. A confermarlo è stato il giornalista Fabrizio Romano che, tramite il suo profilo social, ha spiegato come il suo passaggio in questo calciomercato al Al Nassr sia pressoché definito. Ecco le sue parole: “Il trasferimento di Wojciech Szczesny all’Al Nassr è ormai alle fase finali. Contratto biennale quasi concordato, ultimi dettagli da chiarire e poi il via libera atteso a breve. La Juve è destinata a ricevere circa € 5 milioni e risparmierà il suo stipendio”.