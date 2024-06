Juve Women, due calciatrici bianconere nella TOP11 di A

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della TOP 11 di Serie A.

Il sito ufficiale della Juve Women ha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: “Due rappresentanti della Juventus Women all’interno della Top 11 stagionale della Serie A appena conclusasi, stilata secondo le statistiche di Opta. Le due protagoniste sono Martina Lenzini, che ha raccolto 32 presenze in quest’annata in tutte le competizioni, e Jennifer Onyi Echegini, che in 16 presenze ha messo a segno 10 reti.

Martina Lenzini è stata, tra i 22 difensori che nella Serie A 23/24 hanno totalizzato almeno 20 cross su azione, colei che ha registrato la più alta percentuale di successo (39% – 18/41). E sempre tenendo contro delle giocatrici di difesa, solamente Pleidrup (226) ha effettuato più ingressi nella trequarti avversaria della bianconera (214 come Minami).

Joe Echegini Jennifer Echegini, sul cui impatto nella realtà bianconera ci siamo già soffermati, oltre a esser stata, con Giugliano, una delle due centrocampiste capaci di raggiungere la doppia cifra di gol (10) nella Serie A 23/24, ha registrato la più alta percentuale di tiri nello specchio tra tutte le interpreti del reparto di mezzo con almeno 20 conclusioni tentate (69.2% – 18/26). Per Echegini si tratta del secondo riconoscimento dopo esser stata eletta miglior Under 23 della stagione”.