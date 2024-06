Juve Women, Rosucci premiata con “L’eBay Values Award

Martina Rosucci, calciatrice della Juventus Women, ha ottenuto un nuovo riconoscimento, l'eBay Values Award.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Martina Rosucci premiata con l’eBay Values Award per la stagione 2023/2024. La FIGC ha scelto come vincitrice la calciatrice bianconera: emblema di generosità e leadership, ricoprendo alla perfezione il ruolo da punto di riferimento. Un valore aggiunto prezioso per le compagne di squadra che possono costantemente fare affidamento sulla forza di volontà che caratterizza Martina Rosucci. “Mi ha emozionato sapere che quello che faccio quotidianamente venga riconosciuto attraverso gli occhi delle mie compagne”. L’obiettivo dell’eBay Values Award è quello di offrire un concreto supporto alle società giovanili per sostenere l’attività calcistica femminile. Per questo motivo l’atleta vincitrice del premio riceverà un “Kit di materiale tecnico sportivo” con attrezzature per allenamenti e pratiche sportive da destinare a una società di calcio particolarmente bisognosa a sua scelta”.