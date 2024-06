Zaccagni dopo il gol alla Del Piero: “Stanotte abbiamo parlato”

Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e della Nazionale italiana, ha detto la sua su Alex Del Piero, leggenda della Juve.

Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e della Nazionale, ha detto la sua su Del Piero. Ecco le sue parole: “Con Alex Del Piero ci siamo sentiti stanotte. Era molto felice e molto contento per me, mi ha detto di continuare così. La dinamica del gol? Calafiori è stato bravo a portarsi la palla avanti, poi mi ha visto con la coda dell’occhio e mi ha dato la palla perfetta per calciare. Io non ci ho pensato due volte. Volevo avvicinarmi il più possibile alla panchina, sono arrivato alla bandierina e sono stato sommerso da tutti. Spalletti è venuto subito da me, mi ha baciato e abbracciato: era troppo importante passare il turno come secondi del girone, è stata una serata bella per tutti, che mi porterò per sempre nel cuore”.