Juventus Women, le statistiche post-gara del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Autrice di una splendida doppietta nel 3-1 delle Juventus Women sulla Roma nell'ultimo match casalingo della stagione per le bianconere, Sofia Cantore è al centro anche delle nostre curiosità dopo il match contro le giallorosse. LE STATISTICHE POST JUVENTUS-ROMA Sofia Cantore ha realizzato una marcatura multipla in Serie A per la prima volta dal 10 ottobre 2021, contro l’Empoli con la maglia del Sassuolo in quell’occasione. La numero 9 bianconera è andata a segno in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023. Sofia Cantore è solo la seconda giocatrice capace di trovare la rete contro la Roma in Serie A nel corso dei primi sei minuti di gioco, dopo Melania Martinovic al quinto minuto con il Parma il 22 gennaio 2023. La classe '99 lombarda è una delle tre attaccanti che hanno segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, insieme a Benedetta Glionna e Cristiana Girelli. Con l’assist di oggi, Barbara Bonansea è stata coinvolta in un gol in due incontri consecutivi in campionato per la prima volta da maggio 2023. Jennifer Echegini ha segnato quattro gol entrando a gara in corso in questa Serie A, solo Melania Martinovic (cinque) ne conta di più nel torneo in corso".