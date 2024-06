Juve Women U15, il tabellino della sfida con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del match con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus Under 15 femminile di Luca Vood combatte fino alla fine contro le pari età della Fiorentina nella semifinale Scudetto del campionato di categoria e al termine della sequenza dei calci di rigore può esultare per l’approdo in finale. Di seguito il tabellino dell’incontro tra bianconere e viola. UNDER 15 FEMMINILE | IL TABELLINO DI JUVENTUS-FIORENTINA 0-0 (4-2 D.C.R.) Juventus: Avolio, Abbondanza, Bavosio (6’ st Pozzo), Rosso (C), Marinotto, Formato (1’ tt Solio), Garbin (19’ st Pronzati – 5’ pts Oliva), Campi, Grigolo. A disposizione: Caruana, Marco, De Giorgis, Bosco, Pepe. Allenatore: Vood. Fiorentina: Agostini, Magazzini, Bandieri (9’ pts Lecchi), Luciani (9’ sts Rossi), Giovannini (1’ tt Mondanelli), Bastieri (1’ tt Pietrini), Fontana, Sinacciolo (1’ st Poggi), Pieri (C). A disposizione: Vitali, Ciampolini, Marchini, Bassilichi. Allenatore: Righetti. Arbitro: Tasso Assistenti: Illuminati – Savoretti Ammonite: Pieri, Luciani, Marinotto, Rosso, Magazzini, Bandieri, Abbondanza. Recupero: 1’ pt, 3’ st, 2’ tt, 2’ pts, 1’ sts. Sequenza rigori: Marinotto (gol), Pietrini (parato), Pozzo (parato), Rossi (parato), Grigolo (gol), Fontana (gol), Campi (gol), Mondanelli (gol), Rosso (gol)”.