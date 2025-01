Juve Women, sconfitta con la Roma per 3-1: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sconfitta con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il report della partita con la Roma: “Inizia nel peggiore dei modi la partita per la squadra bianconera, beffata al terzo minuto dal primo affondo della Roma: la percussione centrale da parte di Dragoni si conclude con una super conclusione dopo l’ingresso in area su cui Peyraud-Magnin non può nulla, per quello che è il primo gol in Serie A per la calciatrice giallorossa.

La Juventus Women prova a scuotersi sotto il diluvio della capitale e al 5’ trova la prima conclusione in porta con Bonansea che non impensierisce il portiere giallorosso, mentre Peyraud-Magnin viene chiamata per due volte in causa nel giro di pochi secondi per evitare il raddoppio di una Roma molto aggressiva in avvio di partita.

Al minuto 11 invece, la prima grande occasione per la Juventus Women: grande palla di Caruso per Bonansea che si inserisce alla perfezione, sorprende la difesa giallorossa ma a tu per tu con Kresche vede il suo tiro respinto. Meno di 60 secondi dopo invece è Vangsgaard a provarci su un’incomprensione della retroguardia giallorossa, in un match divertente e pieno di capovolgimenti di fronte in avvio.

Le padrone di casa continuano a spingere soprattutto sull’esterno, ritrovandosi in più occasioni a servire palloni che attraversano pericolosamente l’area bianconera e mostrando ottima condizione atletica. La Juventus Women regge l’urto, nonostante le tante imprecisioni a livello tecnico in uscita, respingendo i tentativi di raddoppio della Roma.

Al 29’, altro rischio per le bianconere: cross perfetto in mezzo per Viens, che si stacca dalla marcatura, pizzica il pallone di testa ma la sua conclusione va a stamparsi sulla traversa. Un primo tempo in salita per la Juventus Women, che non riesce a mettere in piedi le giuste trame di gioco, trovando con Cantore al termine di un’azione insistita un’opportunità che si spegne sull’esterno della rete – costringendo le ragazze di Max Canzi ad andare a riposo sotto nel punteggio per 1-0″.

La ripresa

“La ripresa inizia con l’ingresso in campo di Beccari al posto di Bergamaschi, con le due squadre che giocano a ritmi più bassi rispetto alla prima frazione e le bianconere che al 58’ approfittano al meglio della prima occasione utile: sul cross di Bonansea a rientrare non interviene nessuno, ma il movimento di Cantore sul primo palo trae in inganno l’intera retroguardia giallorossa e così la traiettoria del pallone finisce la sua corsa in fondo alla rete, regalando il momentaneo pareggio alle bianconere.

La Juventus Women trova coraggio e al 61’ è Cantore a cercare la conclusione dal limite, non centrando di poco la porta avversaria pochi istanti prima del secondo cambio con Bennison che prende il posto di Caruso in mezzo al campo. La risposta delle padrone di casa è in un bel tiro dalla distanza di Corelli, controllato da Peyraud-Magnin.

Mister Canzi continua a pescare dalla sua panchina, mandando in campo anche Girelli e Thomas, ma la Roma non demorde e trova al 72’ la rete del nuovo vantaggio: Giuliano serve Glionna che, dalla fascia destra, chiude un lungo triangolo proprio con Giuliano che si inserisce al meglio e dal cuore dell’area di rigore bianconera segna il gol del 2-1.

Finale complicato per la Juventus Women che prova a cercare il pareggio, ma al minuto 81' concede un calcio di rigore alle giallorosse per fallo in area di Beccari: dal dischetto Linari tira forte sotto la traversa al centro e fissa il punteggio sul 3-1. Un passivo che non cambia negli ultimi minuti della sfida e che porta la Juventus Women a incassare così la prima sconfitta stagionale in campionato".