Calciomercato | Juventus scatenata: Pedullà ha detto che...

Alfredo Pedullà ha fatto il punto su alcune questioni riguardanti la Juventus. Ecco cosa c'è da sapere e cosa ha dichiarato

Juventus all’opera in sede di calciomercato: offertona in arrivo?

La Juventus continua a lavorare senza sosta per provare a rendere la rosa migliore, non solo per il presente ma anche per il prossimo futuro. In questo senso i dubbi che abbiamo sono pochi: c’è la volontà di provare a fare qualcosa di grande. E lo diciamo nella misura in cui pensiamo che oggi come oggi, la Juve non sia soddisfatta di quelli che sono i risultati ottenuti in mezzo al campo. Anzi. A dire la verità, infatti, il club bianconero sarebbe particolarmente deciso a cambiare ancora molto visto che evidentemente delle scelte sono state sbagliate. Ecco la ragione per cui in queste ore stanno circolando diverse indiscrezioni su quello che potrebbe fare Giuntoli. E – nello specifico – su quello che potrebbe fare sul fronte legato al mercato delle entrate. A fare il punto della situazione ci ha pensato Alfredo Pedullà.

Danso è un obiettivo, ma nonostante questo – secondo Alfredo Pedullà – la Juventus vorrebbe comunque provare a bussare alla porta del Milan per tentare di prendere Tomori. E’ una voce, per carità. Ma tutto lascia pensare che se lo dice Pedullà qualcosa succederà: “La Juventus sarebbe pronta a fare una proposta importante da 25 milioni e passa, anche in prestito con obbligo come vorrebbero i rossoneri“, scrive sul proprio sito web in esclusiva. Insomma, oltre alla volontà che da sola non basta, ci sarebbero pure i soldi. Ora vedremo quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Ma di certo, nelle idee di Giuntoli, c’è qualcosa di particolarmente grosso per il presente e per il futuro. Basti pensare che in vista della prossima stagione sta valutando un altro colpo da urlo: ECCO DI CHI STIAMO PARLANDO <<<