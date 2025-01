Juventus Next Gen, altra vittoria: 1-0 contro il Monopoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della vittoria contro il Monopoli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Prosegue la marcia della Juventus Next Gen ed è Martin Palumbo il man of the match della sfida casalinga vinta contro il Monopoli. A decidere l’1-0 finale è un perfetto calcio di rigore del centrocampista bianconero che regala così altri tre punti, e l’ottavo risultato utile consecutivo, alla squadra di mister Brambilla.

LA PARTITA È un match che sin dalle prime battute viaggia sul sottile filo dell’equilibrio con entrambe le squadra perfettamente concentrate nel non concedere spazi ai giocatori avversari. Il primo squillo è targato Semedo che al decimo minuto viene murato in area di rigore da Battocchio che gli impedisce di rendersi pericoloso dalle parti dell’estremo difensore ospite; tre giri d’orologio più tardi è Cudrig a provare ad accendere la sfida con un assist per il taglio di Comenencia chiuso anche in questo caso sul più bello dalla retroguardia pugliese. È sempre Cudrig anche a metà della prima frazione a cercare il guizzo decisivo ma la difesa avversaria allontana anche il pericoloso traversone dell’esterno bianconero. Assolute protagoniste della prima frazione le due difese abili a non farsi scappare gli attaccanti avversari e a non lasciare spazi, portando così all’intervallo il risultato sullo 0-0″.

La ripresa

"Il Monopoli si rende pericoloso in un paio di occasioni a inizio ripresa prima con il colpo di testa di Grandolfo e poi con il tiro potente di Sylla con entrambe le conclusioni che terminano sul fondo lasciando inoperoso Daffara; così come accade nei minuti successivi con il tiro di Bulevardi dal limite dell'area di rigore che si spegne a lato della porta difesa dal numero 30 bianconero. I due allenatori attingono dalla panchina ed è una mossa di Brambilla che risulta decisiva per sbloccare l'incontro: al 73' Mulazzi si invola sulla destra e viene atterrato in area di rigore da Greco, dal dischetto si presenta il neoentrato Palumbo che, con freddezza glaciale, apre il piatto con il suo mancino e supera Vitale. I minuti finali di partita sono contraddistinti dal forcing del Monopoli che si riversa nella metà campo dei giovani bianconeri alla ricerca del pari: resiste però con cuore e organizzazione la squadra di Brambilla che sfiora anche il raddoppio in contropiede ma l'estremo difensore ospite chiude lo specchio della porta al tap-in di Guerra su perfetta assistenza di Macca. Basta dunque il gol dagli undici metri di Palumbo: la Juventus Next Gen supera così anche il Monopoli e porta a casa altri importantissimi tre punti".