Juve Women, le possibili protagoniste del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del match con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Nel match di UEFA Champions League contro il Vålerenga, Martina Rosucci (150) è diventata la sesta giocatrice a tagliare il traguardo delle 150 presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, dopo Arianna Caruso (221), Lisa Boattin (203), Cristiana Girelli (186), Barbara Bonansea (186) e Sara Gama (152). Martina Rosucci ha segnato due gol in Serie A contro la Roma con la maglia della Juventus; in bianconero, solo contro la Fiorentina (tre) ha fatto meglio nel massimo campionato. Quattro delle sette giocatrici che in questa Serie A hanno già preso parte a più di tre gol, indossano le maglie di Juventus e Roma: Cristiana Girelli (3G, 1A), Arianna Caruso (2+2), Évelyne Viens (3+1) e Manuela Giugliano (3+1). Ognuna di loro è già andata a bersaglio più di una volta nel massimo campionato contro la rispettiva avversaria di questa gara. Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol in Serie A contro la Roma: sei. Dopo la doppietta nell’ultimo turno, l’attaccante bianconera potrebbe segnare in due presenze di fila per la terza volta nel 2024 – la prima tra febbraio e marzo, la seconda tra maggio e settembre”.

Le possibile star del match

“Tra le giocatrici che hanno esordito in Serie A in questa stagione, due delle cinque che hanno partecipato a più reti nel campionato in corso indossano la maglia della Juventus: Amalie Vangsgaard e Paulina Krumbiegel (due gol e un passaggio vincente per entrambe) – con loro Tessa Wullaert, Nadine Nischler e Clarisse Le Bihan. Sofia Cantore, miglior marcatrice della Juventus in questa stagione considerando tutte le competizioni (cinque gol), ha realizzato quattro reti contro la Roma in Serie A; solo contro l’Empoli (cinque) ha fatto meglio nel massimo campionato italiano. Arianna Caruso ha segnato un gol o servito un assist in ognuna delle ultime quattro presenze in Serie A (tre reti e tre passaggi vincenti) e potrebbe arrivare a cinque presenze di fila con almeno una partecipazione attiva per la prima volta dal marzo-maggio 2023 – una rete (contro la Roma) e cinque passaggi vincenti in quel caso. Le tre giocatrici di Serie A che contano più reti contando tutte le competizioni 2024/25 si incrociano in questa sfida: la bianconera Sofia Cantore e le giallorosse Évelyne Viens e Manuela Giugliano (tutte a quota cinque reti tra campionato e Champions League – inclusi preliminari). Due delle tre più giovani giocatrici con almeno un gol e almeno un assist in questa Serie A giocano nella Juventus: Eva Schatzer (1+2 per la classe 2005) e Chiara Beccari (1+1 per la 2004) – davanti a loro Zara Kramzar (2006)”.