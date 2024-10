Juventus Women, le statistiche del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “In questo match si affrontano le due squadre che, tra quelle attualmente nel torneo, sono imbattute da più giornate: otto la Juventus, sei la Roma. La Juventus va in gol da 15 partite di fila contro la Roma in Serie A (su 15 disputate); tra le avversarie con cui è sempre andata a bersaglio, solo con Sassuolo (17) e Fiorentina (18) ha disputato più incontri che con le capitoline (15) nel massimo campionato. La Juventus ha vinto ognuna delle ultime otto partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 14 (2N, 4P)”.

Le altre statistiche

“Le bianconere non ne inanellano nove di fila nel massimo campionato dal periodo tra febbraio 2020 e gennaio 2022 (striscia di 36). Tra le squadre che hanno già disputato più di tre partite nei cinque principali campionati europei, la Juventus è una delle cinque con il 100% di vittorie registrate: cinque su cinque come Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. La Roma ha chiuso in equilibrio tre delle ultime cinque partite di Serie A (2V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 58 nel massimo campionato (50V, 5P). Dopo l’1-1 sul campo dell’Inter, inoltre, le giallorosse potrebbero impattare due match fuori casa in successione solo per la seconda volta nel torneo – la prima nel maggio 2021 (contro Napoli e Florentia). La Roma ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie A (13V, 4N), ma l’unica sconfitta nel parziale è arrivata proprio contro la Juventus: 1-3 in casa delle bianconere lo scorso 13 maggio”.