Juventus Next Gen, altra sconfitta: vince il Giugliano

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della partita con il Giugliano.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Non arrivano ancora punti per la Juventus Next Gen, che torna da Giugliano senza punti: un match inevitabilmente condizionato da un rosso per i bianconeri dopo pochi minuti. Primo Tempo, subito problemi La partita inizia in salita per la Juventus. Al 9′, Puzka viene espulso per un fallo su Ciuferri, lanciato a rete. Il Giugliano si guadagna una punizione dal limite, battuta da Celeghin: la barriera respinge il tiro, ma sulla ribattuta Balde è il più veloce di tutti e insacca con un tap-in che porta i padroni di casa in vantaggio. Un doppio schiaffo difficile da digerire per i bianconeri, con un Giugliano che inoltre continua a spingere, cercando il raddoppio. Al 35′, Balde si rende nuovamente pericoloso, con un tiro dal limite dell’area che finisce alto di poco. Poco dopo, Romano ha un’occasione d’oro al 44′ con un piattone a botta sicura, ma Citi riesce a salvare la Juve con un intervento decisivo. La prima frazione di gioco si chiude con i bianconeri in difficoltà, sia per il risultato che per l’inferiorità numerica, e incapaci di creare reali pericoli. Secondo Tempo, non cambia il copione La Juventus tenta di riorganizzarsi e Montero effettua nuovi cambi all’inizio del secondo tempo, inserendo Owusu e Macca, ma è il Giugliano a continuare a creare le azioni più pericolose”.

Il secondo tempo

“Al 51′, Njambe calcia alto da buona posizione, sfiorando il raddoppio. La squadra di casa non molla la presa e, al 59′, Valdesi costringe Daffara a un intervento spettacolare per smanacciare un cross pericoloso che poi si stampa sulla traversa. Giorgione si avventa sulla ribattuta, ma calcia alto, mancando un’occasione per il 2-0. La Juventus fatica a costruire azioni pericolose e il Giugliano continua a gestire il possesso. Al 71′, Ciuferri sfiora il raddoppio con un tiro da fuori area, che finisce fuori di poco. Poco più tardi, Acella ci prova con una conclusione potente, ma Daffara è ancora una volta attento e blocca in due tempi. L’occasione più pericolosa della ripresa per il Giugliano arriva all’86′, quando D’Agostino scocca un insidioso tiro a giro, che Daffara respinge con un intervento provvidenziale. Finale di Gara, nulla da fare Nei minuti finali, la Juventus prova a spingere in avanti, ma il Giugliano controlla la partita senza mai correre rischi reali. Nonostante i cambi e il tentativo di Montero di riorganizzare la squadra, i bianconeri non riescono a impensierire la difesa campana. Dopo tre minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria del Giugliano per 1-0”.