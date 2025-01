Juve Women, i precedenti del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del prossimo match con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Super sfida in trasferta per la Juventus Women: le bianconere faranno visita alla Roma domenica 19 gennaio alle ore 15:30 per il match che sarà valido per 15ª giornata di Serie A Femminile. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre. Solo una delle 16 sfide tra Roma e Juventus in Serie A è terminata in parità (11 successi bianconeri, quattro giallorossi): 1-1 il 5 marzo 2022 con un gol di Paloma Lázaro e l’autorete di Angelica Soffia; La Juventus è la squadra che ha superato più volte la Roma in Serie A: in 11 occasioni, almeno sei volte in più rispetto ogni altra avversaria”.

Le altre statistiche

“La Juventus è sia la formazione contro cui la Roma ha subito più gol in Serie A (37, almeno 15 in più rispetto a qualsiasi altra), sia l’unica con cui non ha mai tenuto la porta inviolata tra quelle incontrate più di cinque volte – in generale, l’altra avversaria con cui non annovera nessun clean sheet nel torneo è la Florentia San Gimignano (in cinque sfide); Nelle ultime otto sfide di Serie A tra Roma e Juventus sono state segnate 36 reti (17 per le giallorosse e 19 per le bianconere), ben 4.5 in media a partita; nelle prime otto la media era stata invece di 2.6 – 21 totali, 18 delle quali realizzate dalla formazione piemontese; La Juventus è una delle quattro squadre imbattute in stagione nei cinque principali campionati europei, insieme a Barcellona, Chelsea e Lione; inoltre, considerando solo le partite fuori casa, solo Barcellona (otto) e Real Madrid (sette) hanno registrato più successi rispetto alle bianconere (sei); La Juventus ha vinto le ultime due gare di Serie A senza concedere gol (3-0 contro Sampdoria e Fiorentina); le bianconere non centrano tre successi consecutivi con annessi clean sheets da dicembre 2021, contro Sampdoria, Lazio e Sassuolo”. Intanto ecco i precedenti tra Juve e Milan <<<