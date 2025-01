Conceicao: “Juve e Milan due squadre forti. Pulisic out”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match di domani pomeriggio.

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “C’è equilibrio, sono due squadre forti. Due squadre che hanno giocatori molto interessanti, ma tutte le partite sono diverse. Domani dobbiamo affrontare una squadra che ha fatto una bella partita contro l’Atalanta, noi per quello che abbiamo a disposizione a livello di tempo stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi cose. Ma abbiamo poco tempo, ci sono tante partite, partite importanti. Fino agli inizi di febbraio giochiamo in Champions, campionato e Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per arrivare ai nostri obiettivi”.

Su Pulisic

“Pulisic è fuori, non mi va di bluffare. Ha ancora un po’ di fastidio, ma non mi va di rischiare. Non è niente di grave, ma se gioca una ventina di minuti rischia di aggravare la sua situazione è non voglio. Camarda? È giovane, ha la sua strada da percorrere, ma parte da una base importante: ha fame, talento e voglia. Il mercato? A me non piace tanto il mercato di gennaio: è aperto per troppo tempo e crea sempre nei giocatori emozioni non positive. Il gruppo va equilibrato. Non è la cosa più importante per me oggi il mercato. Dopo la partita: io sto parlando con la dirigenza. Sapete che non è facile acquistare giocatori che possano dare qualcosa in più a questo gruppo. Tempo con ce n’è. Noi cerchiamo di parlare tra di noi e siamo d’accordo su quello che vogliamo”. Intanto ecco le parole di Motta in conferenza stampa <<<