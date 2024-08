Juve Women, i numeri di maglia della stagione 2024-25

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dei numeri di maglia della stagione.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sui numeri di maglia della stagione: “Manca sempre meno all’inizio della stagione 2024/2025 per la Juventus Women, con il gruppo che sotto la guida di mister Massimiliano Canzi è al lavoro per preparare al meglio i tanti impegni che attendono le bianconere nei prossimi mesi. Nel frattempo sono stati ufficializzati i numeri di maglia delle giocatrici presenti in rosa, di seguito l’elenco completo: 3 – Gama 4 – Kullberg 6 – Schatzer 7 – Lehmann 8 – Rosucci 9 – Cantore 10 – Girelli 11 – Bonansea 13 – Boattin 14 – Vangsgaard 15 – Bennison 16 – Peyraud Magnin 17 – Bragonzi 18 – Beccari 19 – Thomas 20 – Cascarino 21 – Caruso 22 – Bergamaschi 23 – Salvai 24 – Pelgander 25 – Calligaris 27 – Krumbiegel 31 – Capelletti 71 – Lenzini”.