Juve, un indizio social fa ben sperare per Koopmeiners

Koopmeiners rimarrebbe il grande obiettivo della Juventus per la prossima stagione: un indizio social avrebbe aumentato l'ottimismo generale

Le offerte della Premier League rispedite al mittente? Forse sì. E’ questo che l’ambiente della Juventus, tra addetti ai lavori e tifosi, si augurerebbe dopo i crescenti rumors che vorrebbe Manchester United e soprattutto Liverpool su Teun Koopmeiners. In particolare, un indizio social starebbe aumentando l’ottimismo del mondo bianconero sulla buona riuscita dell’affare.

Un nuovo seguace per la Juventus

Più precisamente, tra i followers del profilo ufficiale Instagram della Juventus sarebbe spuntato il nome di Bart Baving, agente del calciatore olandese in forza all’Atalanta. Un avvenimento che difficilmente può essere considerato come casuale. Da tempo circolerebbe la notizia di un accordo verbale tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’entourage di Koopmeiners. La novità social potrebbe essere un chiaro messaggio alle parti sulla volontà del calciatore per la meta del suo trasferimento.