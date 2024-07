Con una nota ufficiale il club bianconero ha annunciato le novità sulla prossima Serie A 2024/25, squadra in cui parteciperà la Juve Women

Sul proprio sito ufficiale la Juve Women ha pubblicato una nota sulla prossima Serie A femminile: “La Serie A Femminile 2024/25 alza il sipario. Prende forma la struttura del campionato che attende le Juventus Women, dopo il secondo posto conquistato alla fine della stagione 2023/24. Il format resta invariato: sono 10 le squadre che parteciperanno alla nuova edizione, con la prima fase al via nel weekend del 31 agosto-1 settembre. La regular season verrà disputata attraverso il girone d’andata e quello di ritorno; al termine verranno composte la Poule Scudetto (accedono le prime 5 in classifica) e la Poule Salvezza (con le seconde 5 in classifica). I punti totalizzati nella prima parte di campionato verranno sommati a quelli guadagnati nella seconda, fino a determinare le posizioni finali della stagione”.

Juve Women, tutte le novità sulla Serie A 2024/25 “Questa sarà l’ultima edizione a 10 squadre, infatti dal 2025/26 la Serie A Femminile passerà a 12 squadre. L’ imminente cambiamento comporta una sostanziale variazione del regolamento: per quest’annata è prevista una sola retrocessione in Serie B (e non più 2), mentre dalla cadetteria le promozioni dirette saranno ben 3, così da permettere l’ampliamento dei club in massima serie dalla stagione successiva”. Di seguito tutte le squadre partecipanti:

Como Women

Fiorentina

Inter

Juventus Women

Lazio Women

Milan

Napoli Femminile

Roma

Sampdoria