Calciomercato Women, Juventus attiva sul fronte USA

La Juventus guarderebbe con particolare attenzione al mercato statunitense per rafforzare la propria squadra Women per la prossima stagione

Strategia vincente non si cambia. Questo è quello che si apprenderebbe da juventusnews24.com sul fronte calciomercato per la Juventus Women. Infatti, il club vorrebbe approfittare della tournée dal 9 al 13 agosto a Louisville per concludere un nuovo colpo. Al momento il nome della nuova calciatrice non sarebbe rivelato, ma un nuovo talento potrebbe presto unirsi alle fila bianconere.

Juventus Women made in USA: Grosso ed Echegini insegnano

Nonostante Julia Grosso abbia lasciato la Juventus, seguita con ogni probabilità molto presto da Jennifer Echegini, la strategia di puntare sul mercato USA proseguirà. Il contributo della prima e la plusvalenza della seconda invoglierebbero Stefano Braghin a proseguire su questa strada redditizia. Nei prossimi giorni si sopra di più sui dettagli di questo colpo in entrata.