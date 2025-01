Juve Women, le informazioni sulla partita con la Lazio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della prossima partita con la Lazio.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Lazio. Ecco il comunicato: “Giovedì 30 gennaio 2025, alle 18:00, la Juventus Women ospiterà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella la Lazio nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. È stata resa nota la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. COPPA ITALIA FEMMINILE | JUVENTUS WOMEN-LAZIO, GLI ARBITRI Dirigerà il match Alberto Poli. Gli assistenti saranno Francesco Macchi e Doriana Isidora Lo Calio; Francesco Palmisano ricoprirà invece il ruolo di quarto ufficiale”.

"Juventus Women e Lazio si affronteranno il 30 gennaio nel match valido per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile 2024/2025 dopo il successo nella gara d'andata a Roma. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di giovedì allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:00. COPPA ITALIA FEMMINILE | JUVENTUS WOMEN-LAZIO, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre, che si sfideranno poi a fine mese per il match di ritorno, sarà visibile su Sky, anche in diretta streaming su Sky Go, e su NOW".