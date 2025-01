Di Gennaro: “Vlahovic? Gli manca parecchio a livello tecnico”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato di Vlahovic.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW su Vlahovic, in difficoltà: “Vlahovic? Incompleto. Gli manca parecchio a livello tecnico, gli appoggi, ma ancora può migliorare, vista l’età. Forse non si sente coccolato, ma deve fare anche il suo. Ma se dovesse andare via dalla Juve, chi lo prende con quel contratto?. Motta deve essere confermato? Si va avanti con questi dubbi. Nel 1986 Sacchi perse contro l’Espanyol in Coppa col Milan, ma Berlusconi a Milanello radunò tutti e confermò il tecnico. Vennero a Verona e vinsero. E da lì partì il Milan di Sacchi. Si è fatto un progetto a lunga scadenza, se vai avanti è perché ci credi. C’è una discontinuità però che fa pensare”.

Sul Milan

"Quello che è successo tra Calabria e Conceicao non sarebbe successa con altri dirigenti. E' una cosa molto grave. A me successe a Bari al mio terzo anno negli spogliatoi, ma ci sta, in campo così no, è brutto per un club di fama mondiale come il Milan".