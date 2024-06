Juve Women, clamoroso Echegini: chiesta la cessione

Joe Echegini ha chiesto la cessione alla Juventus: la calciatrice è però regolarmente convocata per il ritiro della Women del 18 luglio

Un fulmine a ciel sereno. La richiesta di Joe Echegini, calciatrice tra le fila della Juventus Women, scuote e sorprende l’ambiente delle bianconere. Come riportato da juventusnews24, per motivi personali non attualmente noti, la giocatrice avrebbe espressamente chiesto di lasciare la squadra.

Echegini lascia dopo pochi mesi

La calciatrice di nazionalità nigeriana era stata acquistata dalla Juventus solamente nella sessione di calciomercato invernale. La centrocampista centrale aveva impressionato gli osservatori dei bianconeri, brillando nei tornei collegiali USA. A questo punto, il club bianconero sarebbe disposto ad accontentare Echegini nel caso che un club si presentasse con un offerta attorno ai 250 mila euro entro il 18 luglio. In questa data riprenderà il raduno e gli allenamenti delle bianconere e la società non vorrebbe trovarsi dopo questa data con un operazione così delicata ancora da risolvere.