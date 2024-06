Juventus Women, colpo per il futuro: arriva Sciabica

La Juve Women sarebbe vicinissima ad annoverare tra le proprie fila Sciabica: la calciatrice verrà probabilmente subito girata in prestito

Colpo in prospettiva per la Juventus Women. Secondo quanto riportato da agrigentooggi.it, le bianconere potrebbero presto accogliere tra le proprie fila Manuela Sciabica, giovanissima classe 2006 in forza fino alla scorsa stagione al Sassuolo.

Il profilo di Sciabica

La giovane calciatrice, in scadenza di contratto con il club neroverde, dovrebbe firmare nelle prossime ore un accordo con la Juventus per tre anni. Considerata una dei prospetti più interessanti della sua generazione, Sciabica dovrebbe essere girata in prestito per fare ulteriore esperienza. Nata a Favara, inizialmente ha cominciato la sua esperienza calcistica giovanile nella squadra locale con i maschi per poi passare al Sassuolo.