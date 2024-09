Juve Women, Caruso e Cantore nella top 11 della prima giornata

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della prima top11 delle stagione.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women, protagoniste nella top11. Ecco il comunicato sulle prestazioni di Arianna Caruso e Sofia Cantore contro il Sassuolo, nella prima giornata di campionato di Serie A femminile, match vinto dalle bianconere per il rotondo risultato di 6-3: “Domenica 1° settembre la Juventus Women ha esordito nella Serie A 2024/2025 superando in trasferta il Sassuolo con il risultato di 6-3. La Serie A ha annunciato la “Top 11″ del primo turno di campionato in cui figurano due bianconere: Arianna Caruso e Sofia Cantore. Caruso, oltre all’assist per Bergamaschi, è stata la centrocampista con più duelli ingaggiati nella prima giornata di Serie A (13, otto dei quali vinti, meno solo di Greggi tra le pari ruolo, nove)”.

Le statistiche sulla prestazione di Cantore contro il Sassuolo

“Cantore invece, oltre a essere andata in gol, è stata l’unica giocatrice con il 100% di dribbling riusciti tra quelle che ne hanno tentati più di due in questo turno di Serie A (3/3). Primo turno di Serie A da ricordare anche per tre giovani giocatrici del settore giovanile bianconero che hanno esordito nel massimo campionato italiano: Ginevra Moretti con il Napoli Femminile, Giulia Bison con la Sampdoria e Federica D’Auria con la Lazio Women”.